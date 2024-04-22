Романцев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1868
Рождение ребёнка
?.01.1894
Дочь: Романцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1900
Дочь: Романцева Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Романцева Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
28.04.1902
Мать ребёнка: Романцева Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
12.10.1903
Дочь: Романцева Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Романцева Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно