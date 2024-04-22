Романцев Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманцев Иван Тимофеевич

Романцев Иван Тимофеевич

Место рождения

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1868

Отец: Романцев Тимофей Харитонович

Мать: Романцева Анна Максимовна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.1894

Дочь: Романцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1900

Дочь: Романцева Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Романцева Марфа Филипповна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1902

Сын: Романцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Романцева Марфа Филипповна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1903

Дочь: Романцева Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Романцева Марфа Филипповна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романцева Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close