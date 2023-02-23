Дворный (Ляпкало) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворный (Ляпкало) Евдокия

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Место рождения

Черкасы, Украина

Дата рождения

16.08.1903

Дата смерти

21.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасы, Украина
Рождение ребёнка
16.05.1926

Дочь: Малеванная Ирина

Отец ребёнка: Дворный Константин

Рождение ребёнка
21.06.1934

Сын: Дворный Фёдор

Отец ребёнка: Дворный Константин

Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
26.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворный Константин

Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Смерть
21.03.1984
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
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