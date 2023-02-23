Дворный (Ляпкало) Евдокия
Место рожденияЧеркасы, Украина
Дата рождения16.08.1903
Дата смерти21.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Черкасы, Украина
Рождение ребёнка
16.05.1926
Дочь: Малеванная Ирина
Отец ребёнка: Дворный Константин
Рождение ребёнка
21.06.1934
Сын: Дворный Фёдор
Отец ребёнка: Дворный Константин
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
26.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дворный Константин
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Смерть
21.03.1984
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан