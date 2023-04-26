Дворный Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворный Константин

Место рождения

Черкасы, Украина

Дата рождения

20.05.1898

Дата смерти

17.01.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1926 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1898

Отец: Дворный Иван

Мать: не указана

Черкасы, Украина
Рождение ребёнка
16.05.1926

Дочь: Малеванная Ирина

Мать ребёнка: Дворный Евдокия

Рождение ребёнка
21.06.1934

Сын: Дворный Фёдор

Мать ребёнка: Дворный Евдокия

Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
26.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворный Евдокия

Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Военная служба
23.08.1941
г. Щучинск
РККА с 23.08.1941 года Щучинский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н
Военная награда
06.11.1943
Район Перекопа. За оборону турецкого вала
Медаль "За отвагу" http://podvignaroda.ru/?#id=19374807&tab=navDetailManAward
Военная награда
11.03.1944
Под Сталинградом
Медаль "За оборону Сталинграда" http://podvignaroda.ru/?#id=1531851705&tab=navDetailDocument
Военная награда
19.05.1944
За освобождения Севастополя и Крыма
медаль "За боевые заслуги" http://podvignaroda.ru/?#id=32510723&tab=navDetailManAward
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
17.01.1968
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Щучинск, Кокчетавская обл., Казахстан
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