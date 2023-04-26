Дворный Константин
Место рожденияЧеркасы, Украина
Дата рождения20.05.1898
Дата смерти17.01.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1898
Отец: Дворный Иван
Черкасы, Украина
Рождение ребёнка
16.05.1926
Дочь: Малеванная Ирина
Мать ребёнка: Дворный Евдокия
Рождение ребёнка
21.06.1934
Сын: Дворный Фёдор
Мать ребёнка: Дворный Евдокия
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
26.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дворный Евдокия
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Военная служба
23.08.1941
г. Щучинск
РККА с 23.08.1941 года Щучинский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н
Военная награда
06.11.1943
Район Перекопа. За оборону турецкого вала
Медаль "За отвагу" http://podvignaroda.ru/?#id=19374807&tab=navDetailManAward
Военная награда
11.03.1944
Под Сталинградом
Медаль "За оборону Сталинграда" http://podvignaroda.ru/?#id=1531851705&tab=navDetailDocument
Военная награда
19.05.1944
За освобождения Севастополя и Крыма
медаль "За боевые заслуги" http://podvignaroda.ru/?#id=32510723&tab=navDetailManAward
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
17.01.1968
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Щучинск, Кокчетавская обл., Казахстан