Дворный Фёдор
Место рожденияБармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Дата рождения21.06.1934
Дата смерти05.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1934
Отец: Дворный Константин
Мать: Дворный Евдокия
Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
18.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дворная Галина Петровна
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
01.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дворная Галина Петровна
Степняк Кокчетавской обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дворная Галина Петровна
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
05.05.1984
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан