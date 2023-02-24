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Дворный Фёдор

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Место рождения

Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан

Дата рождения

21.06.1934

Дата смерти

05.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1934

Отец: Дворный Константин

Мать: Дворный Евдокия

Бармашино, Кокчетаская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворная Галина Петровна

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
01.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворная Галина Петровна

Степняк Кокчетавской обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворная Галина Петровна

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
05.05.1984
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
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