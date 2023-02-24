Дворная (Екимова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворная (Екимова) Галина Петровна

Дворная (Екимова) Галина Петровна

avatar

Место рождения

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан

Дата рождения

18.08.1939

Дата смерти

12.09.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939

Отец: Екимов Петр

Мать: Екимова Любовь Ильинична

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворный Фёдор

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
01.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворный Фёдор

Степняк Кокчетавской обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворный Фёдор

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
12.09.1984
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close