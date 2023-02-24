Дворная (Екимова) Галина Петровна
Место рожденияЩучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Дата рождения18.08.1939
Дата смерти12.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939
Отец: Екимов Петр
Мать: Екимова Любовь Ильинична
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
18.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дворный Фёдор
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
01.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дворный Фёдор
Степняк Кокчетавской обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дворный Фёдор
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
12.09.1984
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан