Екимова (Спиридонова) Любовь Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1912
Дата смерти10.05.1985
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1912
Отец: Спиридонов Илья Васильевич
Мать: Екатерина Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.08.1939
Дочь: Дворная Галина Петровна
Отец ребёнка: Екимов Петр
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
10.05.1985
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан