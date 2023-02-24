Екимова (Спиридонова) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимова (Спиридонова) Любовь Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1912

Дата смерти

10.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1912

Отец: Спиридонов Илья Васильевич

Мать: Екатерина Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.08.1939

Дочь: Дворная Галина Петровна

Отец ребёнка: Екимов Петр

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
10.05.1985
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Дзержинский, Талгарский р-н, Алматинская обл. Казахстан
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