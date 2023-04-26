Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1900

Сын: Спиридонов Максим Ильич

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Спиридонов Ефимий Ильич

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1903

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1906

Сын: Спиридонов Кирилл Ильич

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1907

Сын: Спиридонов Петр Ильич

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.11.1907

Дочь: Потапова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
11.09.1908

Дочь: Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Спиридонов Аркадий Ильич

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: Екимова Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
28.10.1913

Сын: Спиридонов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно
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