Екатерина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1900
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1902
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1903
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1906
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1907
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.11.1907
Дочь: Потапова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
11.09.1908
Дочь: Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: Екимова Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1913
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно