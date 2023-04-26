Спиридонов Аркадий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Аркадий Ильич

Место рождения

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Спиридонов Илья Васильевич

Мать: Екатерина Игнатьевна

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Спиридонова К. Маркса 90 Ульяна Ефимовна

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
16.07.1939

Сын: Спиридонов Борис

Мать ребёнка: Спиридонова К. Маркса 90 Ульяна Ефимовна

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
31.12.1940

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Спиридонова К. Маркса 90 Ульяна Ефимовна

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Военная служба
22.10.1941
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Призыв Щучинский РВК, Казахская ССР, Кокчетавская обл., Щучинский р-н
Смерть
?.06.1942
Предположительно г. Велиж или Демидов или Сураж Витебский под Смоленском
Причина смерти: пропал без вести | Последнее письмо было получено 04,02,42 из п/п 1596 (39 ОСБР) http://www.obd-memorial.ru/Номер записи 59451972ФамилияСпиридоновИмяАркадийОтчествоИльичДата рождения__... Показать все
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