Спиридонова К. Маркса 90 (Чуйко) Ульяна Ефимовна
Место рожденияс. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Дата рождения07.02.1910
Дата смерти10.03.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910
Отец: Чуйко Ефим
Мать: Чуйко Анна Денисовна
с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Бракосочетание
Около 1933
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
16.07.1939
Сын: Спиридонов Борис
Отец ребёнка: Спиридонов Аркадий Ильич
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
31.12.1940
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Спиридонов Аркадий Ильич
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
10.03.1994
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Щучинск, Кокчетавская обл., Казахстан