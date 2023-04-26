Спиридонова К. Маркса 90 (Чуйко) Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова К. Маркса 90 (Чуйко) Ульяна Ефимовна

Место рождения

с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан

Дата рождения

07.02.1910

Дата смерти

10.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910

Отец: Чуйко Ефим

Мать: Чуйко Анна Денисовна

с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Спиридонов Аркадий Ильич

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
16.07.1939

Сын: Спиридонов Борис

Отец ребёнка: Спиридонов Аркадий Ильич

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
31.12.1940

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Спиридонов Аркадий Ильич

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
10.03.1994
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Щучинск, Кокчетавская обл., Казахстан
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