Чуйко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуйко Ефим

Чуйко Ефим

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Спиридонова К. Маркса 90 Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Чуйко Анна Денисовна

с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Смерть
Неизвестно
с. Дмитриевка, Кокчетаская обл, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close