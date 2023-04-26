Чуйко Ефим
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Спиридонова К. Маркса 90 Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Чуйко Анна Денисовна
с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Смерть
Неизвестно
с. Дмитриевка, Кокчетаская обл, Казахстан