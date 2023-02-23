Чуйко Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйко Анна Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Спиридонова К. Маркса 90 Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Чуйко Ефим

с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Смерть
Около 1961
с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Похороны
Неизвестно
с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
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