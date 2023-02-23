Чуйко Анна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Спиридонова К. Маркса 90 Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Чуйко Ефим
с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Смерть
Около 1961
с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан
Похороны
Неизвестно
с. Дмитриевка, Кокчетавская обл, Казахстан