Потапова (Спиридонова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Спиридонова) Мария Ильинична

Место рождения

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан

Дата рождения

Около ?.11.1907

Дата смерти

01.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1907

Отец: Спиридонов Илья Васильевич

Мать: Екатерина Игнатьевна

Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
01.03.1977
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Щучинск, Кокчетавская обл., Казахстан
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