Потапова (Спиридонова) Мария Ильинична
Место рожденияЩучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Дата рожденияОколо ?.11.1907
Дата смерти01.03.1977
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1907
Отец: Спиридонов Илья Васильевич
Мать: Екатерина Игнатьевна
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Смерть
01.03.1977
Щучинск, Кокчетавская обл. Казахстан
Похороны
Неизвестно
Щучинск, Кокчетавская обл., Казахстан