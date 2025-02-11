Ляпкало Феодосья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ляпкало Феодосья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1961

Дети
Ляпкало Михаил АндреевичОколо 1900 г.р.
Дворная (Ляпкало) Евдокия Андреевна16.08.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ляпкало Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ляпкало Андрей

Рождение ребёнка
16.08.1903

Дочь: Дворная (Ляпкало) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ляпкало Андрей

Черкассы, Черкаська область

Рождение ребёнка
19.04.1919

Дочь: Дзюбан (Ляпкало) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Ляпкало Андрей

Смерть
1961

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