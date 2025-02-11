Ляпкало Феодосья
женский, родилась Неизвестно
умерла 1961
Дети
Ляпкало Михаил АндреевичОколо 1900 г.р.
Дворная (Ляпкало) Евдокия Андреевна16.08.1903 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Ляпкало Андрей
Рождение ребёнка
16.08.1903
Дочь: Дворная (Ляпкало) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ляпкало Андрей
Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.04.1919
Дочь: Дзюбан (Ляпкало) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Ляпкало Андрей
Смерть
1961