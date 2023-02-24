Мартемьянов строевой казак в 1854 Ефим Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1832
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1832
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мартемьянов Щучинск Иван? Ефимович
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна
родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мартемьянов Щучинск Петр Ефимович
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна
родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
21.11.1854
Дочь: Возм. Калашникова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна
станица Щучинская
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
23.?.1871
Кокчетав
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1910