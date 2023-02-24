Мартемьянов строевой казак в 1854 Ефим Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов строевой казак в 1854 Ефим Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1832

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1832

Отец: Мартемьянов Павел Мартемьянович

Мать: Авдотья Сафроновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мартемьянов Щучинск Иван? Ефимович

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна

родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мартемьянов Щучинск Петр Ефимович

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна

родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
21.11.1854

Дочь: Возм. Калашникова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна

станица Щучинская
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
23.?.1871

Жена: Мартемьянова Кр 11.01.1876 Евгения Пантелемонова

Кокчетав
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Екатерина Ивановна

Смерть
Около 1910
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