Мартемьянова (Ивановна) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Ивановна) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

12.04.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мартемьянов Щучинск Иван? Ефимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов

родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мартемьянов Щучинск Петр Ефимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов

родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
21.11.1854

Дочь: Возм. Калашникова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов

станица Щучинская
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов

Смерть
12.04.1871
Казахстан, г. Щучинск
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