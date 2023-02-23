Мартемьянова (Ивановна) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти12.04.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
1851
родился по дороге, в Щучинск
Рождение ребёнка
21.11.1854
Дочь: Возм. Калашникова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов
станица Щучинская
Рождение ребёнка
Около 1870
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1871
Казахстан, г. Щучинск