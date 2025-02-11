Ион Перес. В 1851 Г Антонович 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Ион Перес. В 1851 Г Антонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Антон Евдокимов1768 г.р.
Мать
Наталья1768 г.р.
Дети
Пётр Ионов1824 г.р.
Мартемьянова Екатерина Перес. В 1851 Г. Ионова/ Ивановна1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Антон Евдокимов

Мать: Наталья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пётр Ионов

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мартемьянова Екатерина Перес. В 1851 Г. Ионова/ Ивановна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Ионов

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

98

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

83

Смерть
Неизвестно

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