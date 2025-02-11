Ион Перес. В 1851 Г Антонович
мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАнтон Евдокимов1768 г.р.
МатьНаталья1768 г.р.
Дети
Пётр Ионов1824 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Антон Евдокимов
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пётр Ионов
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мартемьянова Екатерина Перес. В 1851 Г. Ионова/ Ивановна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Ионов
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно