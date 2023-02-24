Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

24.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов

Мать: Мартемьянова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Мартемьянов Кр 15.01.1914, Св 12.04.1906 Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
09.12.1893

Сын: Мартемьянов Вмн Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
13.08.1901

Сын: Мартемьянов Мертворожденный

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? Михайловна

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потомки В Самаре Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна

Смерть
24.02.1903
станица Щучинская
Причина смерти: Скоропостижно /от излишнева употребления вина/
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