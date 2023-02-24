Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти24.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
Около 1889
Рождение ребёнка
09.12.1893
Сын: Мартемьянов Вмн Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
13.08.1901
Сын: Мартемьянов Мертворожденный
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? Михайловна
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потомки В Самаре Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Алексеевна
Смерть
24.02.1903
станица Щучинская
Причина смерти: Скоропостижно /от излишнева употребления вина/