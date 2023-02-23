Мартемьянова (Кондукова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Рождение ребёнка
09.12.1893
Сын: Мартемьянов Вмн Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
13.08.1901
Сын: Мартемьянов Мертворожденный
Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? Михайловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потомки В Самаре Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно