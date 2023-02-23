Мартемьянова (Кондукова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Кондукова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Мартемьянов Кр 15.01.1914, Св 12.04.1906 Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
09.12.1893

Сын: Мартемьянов Вмн Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
13.08.1901

Сын: Мартемьянов Мертворожденный

Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? Михайловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потомки В Самаре Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Щучинск Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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