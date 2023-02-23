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Авдотья Сафроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1832

Сын: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов

Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мартемьянов Егор Павлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мартемьянов Трофим Павлов

Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мартемьянов Яков Павлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Петр Павлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович

Смерть
Неизвестно
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