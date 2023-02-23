Авдотья Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1832
Сын: Мартемьянов Строевой Казак В 1854 Ефим Павлов
Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мартемьянов Егор Павлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мартемьянов Трофим Павлов
Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мартемьянов Яков Павлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петр Павлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Павел Мартемьянович
Смерть
Неизвестно