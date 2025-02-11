Петр Перес. В 1851 Г. Павлович 23.06.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Петр Перес. В 1851 Г. Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.06.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Мартемьянов Павел Перес. В 1851 Г. 1Й Мартемьянович1807 г.р.
Мать
Мартемьянова Евдокия Перес. В 1851 Г. Ефимовна1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1849

Отец: Мартемьянов Павел Перес. В 1851 Г. 1Й Мартемьянович

Мать: Мартемьянова Евдокия Перес. В 1851 Г. Ефимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переведен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Смерть
Неизвестно

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