Петр Перес. В 1851 Г. Павлович
мужской, родился 23.06.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМартемьянов Павел Перес. В 1851 Г. 1Й Мартемьянович1807 г.р.
МатьМартемьянова Евдокия Перес. В 1851 Г. Ефимовна1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1849
Отец: Мартемьянов Павел Перес. В 1851 Г. 1Й Мартемьянович
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно