Федосиева-Писарева (Лебедева) Анна Андриановна
Место рождения
Дата рождения04.01.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1853 ст.
Бракосочетание
26.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.
Сын: Писарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Писарев Иван Михайлович
Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1881
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.
Дочь: Федосиева Августа Семеновна
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
04.03.1883 ст.
Дочь: Федосиева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.
Дочь: Федосиева Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Восприемником при крещении была деревни Горка Никольская солдатская девица Елисавета Адрианова. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 9 об.
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Федосиев Василий Семенович
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.
Сын: Федосиев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Восприемником при крещении была деревни Фомкино крестьянский сын Александр Писарев. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 262 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Сын: Федосиев Александр Семенович
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Из двойни Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Сын: Федосиев Николай Семенович
Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович
Из двойни. Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Смерть
Неизвестно