Федосиева-Писарева (Лебедева) Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосиева-Писарева (Лебедева) Анна Андриановна

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.01.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1853 ст.

Отец: Лебедев Андриан Семенович

Мать: Лебедева Александра Алексеевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1876 ст.

Муж: Писарев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Сын: Писарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Михайлович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1881

Муж: Федосиев Семен Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.

Дочь: Федосиева Августа Семеновна

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1883 ст.

Дочь: Федосиева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.

Дочь: Федосиева Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была деревни Горка Никольская солдатская девица Елисавета Адрианова. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 9 об.
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Федосиев Василий Семенович

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.

Сын: Федосиев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была деревни Фомкино крестьянский сын Александр Писарев. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 262 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Сын: Федосиев Александр Семенович

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Из двойни Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Сын: Федосиев Николай Семенович

Отец ребёнка: Федосиев Семен Александрович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Из двойни. Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Смерть
Неизвестно
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