Федосиев Семен Александрович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1881
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.
Дочь: Федосиева Августа Семеновна
Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Рождение ребёнка
04.03.1883 ст.
Дочь: Федосиева Мария Семеновна
Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.
Дочь: Федосиева Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Восприемником при крещении была деревни Горка Никольская солдатская девица Елисавета Адрианова. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 9 об.
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Федосиев Василий Семенович
Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.
Сын: Федосиев Михаил Семенович
Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Восприемником при крещении была деревни Фомкино крестьянский сын Александр Писарев. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 262 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Сын: Федосиев Александр Семенович
Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Из двойни Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Сын: Федосиев Николай Семенович
Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Из двойни. Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Смерть
Неизвестно