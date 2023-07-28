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Федосиев Семен Александрович

Место рождения

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1881

Жена: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.

Дочь: Федосиева Августа Семеновна

Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1883 ст.

Дочь: Федосиева Мария Семеновна

Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.

Дочь: Федосиева Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была деревни Горка Никольская солдатская девица Елисавета Адрианова. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 9 об.
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Федосиев Василий Семенович

Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.

Сын: Федосиев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была деревни Фомкино крестьянский сын Александр Писарев. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 262 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Сын: Федосиев Александр Семенович

Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Из двойни Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Сын: Федосиев Николай Семенович

Мать ребёнка: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Из двойни. Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Смерть
Неизвестно