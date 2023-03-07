Федосиев Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения30.03.1892 ст.
Дата смерти28.06.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1892 ст.
Из двойни. Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Смерть
28.06.1892 ст.
от поносу. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 378 об.