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Федосиев Николай Семенович

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Место рождения

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.03.1892 ст.

Дата смерти

28.06.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1892 ст.

Отец: Федосиев Семен Александрович

Мать: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Из двойни. Восприемником при крещении были: пасынок того же семейства Александр Писарев, крестьянская девица Александра Васильева. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 344 об.
Смерть
28.06.1892 ст.
Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
от поносу. Основание: ф. 496, оп. 30, д. 103, л. 378 об.
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