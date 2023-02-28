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Писарев Александр Иванович

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Место рождения

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.02.1877 ст.

Дата смерти

31.01.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877 ст.

Отец: Писарев Иван Михайлович

Мать: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна

Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.

Сын: Писарев Николай Александрович

Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1904

Сын: Писарев Александр Александрович

Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
По старому стилю 23.01.1904
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.

Сын: Писарев Василий Александрович

Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.

Дочь: Андрианова Илария Александровна

Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Сын: Писарев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Агния Вонифатьевна

Смерть
31.01.1926
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