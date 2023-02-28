Писарев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.02.1877 ст.
Дата смерти31.01.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877 ст.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.
Сын: Писарев Николай Александрович
Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна
Рождение ребёнка
04.02.1904
Сын: Писарев Александр Александрович
Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна
По старому стилю 23.01.1904
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.
Сын: Писарев Василий Александрович
Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.
Дочь: Андрианова Илария Александровна
Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.
Сын: Писарев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Писарева Агния Вонифатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1926