Писарева (Фирсонова) Агния Вонифатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Фирсонова) Агния Вонифатьевна

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Место рождения

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.10.1878 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878 ст.

Отец: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович

Мать: Фирсонова Ольга Алексеевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.

Сын: Писарев Николай Александрович

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1904

Сын: Писарев Александр Александрович

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
По старому стилю 23.01.1904
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.

Сын: Писарев Василий Александрович

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.

Дочь: Андрианова Илария Александровна

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Сын: Писарев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Александр Иванович

Смерть
1953
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