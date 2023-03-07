Писарева (Фирсонова) Агния Вонифатьевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1878 ст.
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.
Сын: Писарев Николай Александрович
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1904
Сын: Писарев Александр Александрович
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
По старому стилю 23.01.1904
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.
Сын: Писарев Василий Александрович
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.
Дочь: Андрианова Илария Александровна
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.
Сын: Писарев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953