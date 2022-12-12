Фирсонова (Урёнкова) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842 ст.
Отец: Уренка Алексей Иванович
Мать: Анна Ивановна
Восприемником при крещении была сестра новорожденной Марья Алексеева. Регистрационный номер 19. (Отчества так в документе, фамилия не указана). Основание: ф. 496, оп. 8, д. 74, л. 570 об.
Бракосочетание
02.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Фирсонова Манефа Вонифатьевна
Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Фирсонов Александр Вонифатьевич
Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Фирсонова Анна Вонифатьевна
Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Рождение ребёнка
28.10.1878 ст.
Дочь: Писарева Агния Вонифатьевна
Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Смерть
Неизвестно