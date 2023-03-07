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Лебедев Андриан Семенович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.08.1829 ст.

Дата смерти

24.11.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1829 ст.

Отец: Семен Андреевич

Мать: Мария Матфеевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1853 ст.

Дочь: Федосиева-Писарева Анна Андриановна

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лебедев Михаил Андрианович

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Лебедев Михаил Андрианович

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Манефа Андриановна

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Александра Алексеевна

Посыкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.11.1896 ст.
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
от старости
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