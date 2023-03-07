Лебедев Андриан Семенович
Место рождения
Дата рождения07.08.1829 ст.
Дата смерти24.11.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1829 ст.
Отец: Семен Андреевич
Мать: Мария Матфеевна
Рождение ребёнка
04.01.1853 ст.
Дочь: Федосиева-Писарева Анна Андриановна
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лебедев Михаил Андрианович
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лебедев Михаил Андрианович
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Манефа Андриановна
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Посыкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.11.1896 ст.
от старости