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Семен Андреевич

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.07.1802 ст.

Дата смерти

26.01.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1802 ст.

Отец: Андрей Петрович

Мать: Евфимия

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Фамилия или Елесин или Оботов
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Мария Матфеевна

Невеста: вольноотпущенная Господина помещика гвардии прапорщика Наркиса Николаевича сына Скрипицына деревни Мартыново крестьянская девка Марья Матфеева, 1 браком, _ лет. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 1... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1829 ст.

Сын: Лебедев Андриан Семенович

Мать ребёнка: Мария Матфеевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.01.1866 ст.
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