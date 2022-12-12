Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1802 ст.
Дата смерти26.01.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1802 ст.
Отец: Андрей Петрович
Мать: Евфимия
Фамилия или Елесин или Оботов
Бракосочетание
30.01.1822
Жена: Мария Матфеевна
Невеста: вольноотпущенная Господина помещика гвардии прапорщика Наркиса Николаевича сына Скрипицына деревни Мартыново крестьянская девка Марья Матфеева, 1 браком, _ лет. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 1... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1829 ст.
Сын: Лебедев Андриан Семенович
Мать ребёнка: Мария Матфеевна
Смерть
26.01.1866 ст.