Клементьев Григорий Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьев Григорий Игнатович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: (клементьев) Игнат Климович

Мать: (клементьева) Ефимия Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.01.1827

Жена: Клементьева Улита Гавриловна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Клементьев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1834

Сын: Клементьев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1836

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1837

Дочь: Стефанида Григорьевна

Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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