Клементьев Григорий Игнатович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Бракосочетание
02.01.1827
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Клементьев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна
Рождение ребёнка
28.05.1834
Сын: Клементьев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна
Рождение ребёнка
04.07.1836
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна
Рождение ребёнка
11.11.1837
Дочь: Стефанида Григорьевна
Мать ребёнка: Клементьева Улита Гавриловна
Смерть
Неизвестно