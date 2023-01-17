(Клементьев) Игнат Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клементьев) Игнат Климович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Клементьев Григорий Игнатович

Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Афимья Игнатовна

Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1825

Дочь: Киселева Акулина Ивановна

Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Клементьев Степан Игнатович

Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1834

Жена: (клементьева) Авдотья Ивановна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (клементьева) Ефимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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