(Клементьев) Игнат Климович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Клементьев Григорий Игнатович
Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Афимья Игнатовна
Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1825
Дочь: Киселева Акулина Ивановна
Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Клементьев Степан Игнатович
Мать ребёнка: (клементьева) Ефимия Ивановна
Бракосочетание
10.02.1834
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно