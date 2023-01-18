Клементьева (Клементьева) Улита Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1827
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Клементьев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович
Рождение ребёнка
28.05.1834
Сын: Клементьев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович
Рождение ребёнка
04.07.1836
Дочь: (Клементьева) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович
Рождение ребёнка
11.11.1837
Дочь: (Клементьева) Стефанида Григорьевна
Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович
Смерть
Неизвестно