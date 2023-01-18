Клементьева (Клементьева) Улита Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева (Клементьева) Улита Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1827

Муж: Клементьев Григорий Игнатович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Клементьев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1834

Сын: Клементьев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1836

Дочь: (Клементьева) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1837

Дочь: (Клементьева) Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Клементьев Григорий Игнатович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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