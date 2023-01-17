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Клементьев Иван Григорьевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.05.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1834

Отец: Клементьев Григорий Игнатович

Мать: Клементьева Улита Гавриловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Иоан Иванович

Мать ребёнка: Клементьева Дарья Дмитриевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Андрей Егорович Алешин и Ефимия Игнатьевна (Афимья Игнатовна) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клементьева Дарья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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