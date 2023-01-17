Клементьев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Иоан Иванович
Мать ребёнка: Клементьева Дарья Дмитриевна
Крещение
Неизвестно
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Андрей Егорович Алешин и Ефимия Игнатьевна (Афимья Игнатовна) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно