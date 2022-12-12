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Кутумов Яков Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кутумов Семен Яковлев

Мать ребёнка: Кутумов Жена Кутумова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кутумов Дементий Яковлев

Мать ребёнка: Кутумов Жена Кутумова

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кутумов Александр Яковлев

Мать ребёнка: Кутумов Жена Кутумова

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутумов Жена Кутумова

Смерть
1755
Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
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