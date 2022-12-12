Кутумов Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Кутумов Жена Кутумова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Кутумов Жена Кутумова
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кутумов Александр Яковлев
Мать ребёнка: Кутумов Жена Кутумова
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутумов Жена Кутумова
Смерть
1755
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г