Кутумов Дементий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Кутумов Яков Иванов
Мать: Кутумов Жена Кутумова
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Смерть
1752
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г