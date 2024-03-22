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Кутумов Александр Яковлев

Место рождения

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Кутумов Яков Иванов

Мать: Кутумов Жена Кутумова

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Смерть
1753
Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
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