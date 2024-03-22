Кутумов Александр Яковлев
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Кутумов Яков Иванов
Мать: Кутумов Жена Кутумова
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Смерть
1753
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г