Кутумов Жена Кутумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутумов Жена Кутумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1747

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кутумов Семен Яковлев

Отец ребёнка: Кутумов Яков Иванов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кутумов Дементий Яковлев

Отец ребёнка: Кутумов Яков Иванов

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кутумов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Кутумов Яков Иванов

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутумов Яков Иванов

Смерть
До 1747
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
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