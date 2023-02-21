Кутумов Жена Кутумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Кутумов Яков Иванов
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Кутумов Яков Иванов
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кутумов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Кутумов Яков Иванов
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутумов Яков Иванов
Смерть
До 1747
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г