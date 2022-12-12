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Кутумов Семен Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

05.08.1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Кутумов Яков Иванов

Мать: Кутумов Жена Кутумова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Кутумова Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кутумов Иван Семенович

Мать ребёнка: Кутумова Степанида Иванова

Место жительства
С 1763
Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Кутумов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Кутумова Степанида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутумова Степанида Иванова

Смерть
05.08.1788
Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Горячка
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