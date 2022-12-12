Кутумов Семен Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти05.08.1788
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Кутумов Яков Иванов
Мать: Кутумов Жена Кутумова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кутумова Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Кутумова Степанида Иванова
Место жительства
С 1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Мать ребёнка: Кутумова Степанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1788
Причина смерти: Горячка