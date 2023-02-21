Кутумова Степанида Иванова
Место рожденияЭкономическая вотчина, Ярославского уезда деревня Протасьево
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1737
Экономическая вотчина, Ярославского уезда деревня Протасьево
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кутумов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Кутумов Семен Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Отец ребёнка: Кутумов Семен Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно