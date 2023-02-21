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Кутумова Степанида Иванова

Место рождения

Экономическая вотчина, Ярославского уезда деревня Протасьево

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Экономическая вотчина, Ярославского уезда деревня Протасьево
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кутумов Семен Яковлев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кутумов Иван Семенович

Отец ребёнка: Кутумов Семен Яковлев

Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Кутумов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Кутумов Семен Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутумов Семен Яковлев

Смерть
Неизвестно
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