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Толстой Артамон Севостьянович

Место рождения

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

Около 1814 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: Толстой Севастьян Сафронович

Мать: Толстая Татьяна Дмитриевна

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Толстых Климентий Артамонович

Мать ребёнка: Толстая Прасковья Максимовна

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Смерть
Около 1814 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
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