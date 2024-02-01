Толстой Артамон Севостьянович
Место рождениясело Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смертиОколо 1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Толстых Климентий Артамонович
Мать ребёнка: Толстая Прасковья Максимовна
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Смерть
Около 1814 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область