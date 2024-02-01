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Толстой Севастьян Сафронович

Место рождения

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.

Дата рождения

Около 1715 ст.

Дата смерти

Около 1769 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1715 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Толстой Артамон Севостьянович

Мать ребёнка: Толстая Татьяна Дмитриевна

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Смерть
Около 1769 ст.
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
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