Толстой Севастьян Сафронович
Место рождениясело Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Дата рожденияОколо 1715 ст.
Дата смертиОколо 1769 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1715 ст.
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Толстой Артамон Севостьянович
Мать ребёнка: Толстая Татьяна Дмитриевна
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Смерть
Около 1769 ст.
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.