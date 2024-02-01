Толстая Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая Татьяна Дмитриевна

Место рождения

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.

Дата рождения

1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Толстой Артамон Севостьянович

Отец ребёнка: Толстой Севастьян Сафронович

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно
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