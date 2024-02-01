Толстая (Пелепелина) Прасковья Максимовна
Место рождениясело Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Дата рожденияОколо 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1740 ст.
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Толстых Климентий Артамонович
Отец ребёнка: Толстой Артамон Севостьянович
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно