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Толстых Климентий Артамонович

Место рождения

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

26.03.1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: Толстой Артамон Севостьянович

Мать: Толстая Прасковья Максимовна

село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Бракосочетание
17.01.1787 ст.

Жена: Толстых Агафья Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1798 ст.

Дочь: Объедкова Софья Климентьевна

Мать ребёнка: Толстых Агафья Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
26.03.1806 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
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