Толстых Климентий Артамонович
Место рождениясело Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Дата рождения1766 ст.
Дата смерти26.03.1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
село Рождественское Большой и Малый Ломовис Тамбовский уезд Тамбовской губернии.
Бракосочетание
17.01.1787 ст.
Жена: Толстых Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1798 ст.
Дочь: Объедкова Софья Климентьевна
Мать ребёнка: Толстых Агафья Ивановна
Смерть
26.03.1806 ст.