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Суровцов Евгений Иринархович

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Место рождения

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

13.02.1872 ст.

Дата смерти

26.10.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1872 ст.

Отец: Суровцов Иринарх Алексеевич

Мать: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
16.07.1893 ст.
И.д. псаломщика Георгиевской Фрязиновской церкви Вологодского уезда утверждён псаломщиком.
Работа или профессия
С 08.07.1897 ст.
Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Диакон Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.

Дочь: Суровцова Нина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1900 ст.

Дочь: Суровцова Павла Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.

Дочь: Суровцова Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Дочь: Суровцова Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
24.04.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещён к Царе-Константиновской церкви г. Вологды на место псаломщика.
Работа или профессия
С 27.04.1910 по 26.10.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Псаломщик-диакон Царе-Константиновской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Перемещён к Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Смерть
26.10.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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