Суровцов Евгений Иринархович
Место рождения
Дата рождения13.02.1872 ст.
Дата смерти26.10.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1872 ст.
Работа или профессия
16.07.1893 ст.
И.д. псаломщика Георгиевской Фрязиновской церкви Вологодского уезда утверждён псаломщиком.
Работа или профессия
С 08.07.1897 ст.
Диакон Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.
Дочь: Суровцова Нина Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1900 ст.
Дочь: Суровцова Павла Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1902 ст.
Дочь: Суровцова Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.
Дочь: Суровцова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
24.04.1910 ст.
Перемещён к Царе-Константиновской церкви г. Вологды на место псаломщика.
Работа или профессия
С 27.04.1910 по 26.10.1913 ст.
Псаломщик-диакон Царе-Константиновской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Перемещён к Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Смерть
26.10.1913 ст.