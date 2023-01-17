Суровцова (Владимирова) Евлалия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Владимирова) Евлалия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1869

Муж: Суровцов Иринарх Алексеевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Суровцов Александр Иринархович

Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.

Сын: Суровцов Евгений Иринархович

Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Суровцов Аифал Иринархович

Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Дочь: Суровцова Клавдия Иринарховна

Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.

Дочь: Суровцова Александра Иринарховна

Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Суровцова Анна Иринарховна

Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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