Суровцова (Владимирова) Евлалия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Суровцов Александр Иринархович
Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич
Сын диакона Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.
Сын: Суровцов Евгений Иринархович
Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Суровцов Аифал Иринархович
Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.
Дочь: Суровцова Клавдия Иринарховна
Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич
Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.
Дочь: Суровцова Александра Иринарховна
Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Суровцова Анна Иринарховна
Отец ребёнка: Суровцов Иринарх Алексеевич
Место жительства
1911
Смерть
1913