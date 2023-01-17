Суровцова Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904 ст.
Отец: Суровцов Евгений Иринархович
Мать: не указана
Образование
1913
Обучается в церковно-приходской школе при Успенском женском монастыре.
Образование
1916
Обучается в 1 классе Епархиального женского училища.
Смерть
Неизвестно