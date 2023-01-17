Суровцова Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцова Екатерина Евгеньевна

Суровцова Екатерина Евгеньевна

avatar

Место рождения

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

04.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904 ст.

Отец: Суровцов Евгений Иринархович

Мать: не указана

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Образование
1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в церковно-приходской школе при Успенском женском монастыре.
Образование
1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в 1 классе Епархиального женского училища.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close