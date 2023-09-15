Суровцов Иринарх Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти08.10.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Образование
1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен по прошению из низшего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
28.02.1868 ст.
Никола-Корень, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определён штатным дьячком к Николаевской Корневской церкви Кадниковского уезда. (ВЕВ 1868 №7, стр.166)
Работа или профессия
27.04.1868 ст.
Рукоположен в викарного диакона.
Работа или профессия
24.09.1868 ст.
Переведён к Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Суровцов Александр Иринархович
Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна
Сын диакона Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.
Сын: Суровцов Евгений Иринархович
Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Суровцов Аифал Иринархович
Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.
Дочь: Суровцова Клавдия Иринарховна
Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.
Дочь: Суровцова Александра Иринарховна
Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Суровцова Анна Иринарховна
Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна
Работа или профессия
1885
Определен в штатного диакона.
Работа или профессия
31.05.1897 ст.
Уволен за штат.
Смерть
08.10.1908 ст.