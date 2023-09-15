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Суровцов Иринарх Алексеевич

Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

08.10.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Суровцов Алексей Адрианович

Мать: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен по прошению из низшего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
28.02.1868 ст.
Никола-Корень, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определён штатным дьячком к Николаевской Корневской церкви Кадниковского уезда. (ВЕВ 1868 №7, стр.166)
Работа или профессия
27.04.1868 ст.
Рукоположен в викарного диакона.
Работа или профессия
24.09.1868 ст.
Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Переведён к Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1869

Жена: Суровцова Евлалия Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Суровцов Александр Иринархович

Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.

Сын: Суровцов Евгений Иринархович

Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Суровцов Аифал Иринархович

Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Дочь: Суровцова Клавдия Иринарховна

Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.

Дочь: Суровцова Александра Иринарховна

Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Суровцова Анна Иринарховна

Мать ребёнка: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1885
Определен в штатного диакона.
Работа или профессия
31.05.1897 ст.
Уволен за штат.
Смерть
08.10.1908 ст.
Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
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