Лукьянов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Лукьянов Иван Родионович
Мать: Лукьянова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Лукьянова) Дарья Степановна
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Клепикова (Лукьянова) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хромина (Лукьянова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Лукьянова) Мавра Степановна
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лукьянов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Лукьянова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Лукьянова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Лукьянова Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно