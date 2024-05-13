Лукьянов Степан Иванович 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Степан Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Лукьянов Иван Родионович

Мать: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Аксинья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Лукьянова) Дарья Степановна

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Клепикова (Лукьянова) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хромина (Лукьянова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Лукьянова) Мавра Степановна

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лукьянов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Лукьянова Агрипина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Лукьянова Агрипина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Иван Степанович

Мать ребёнка: Лукьянова Агрипина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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