Лукьянова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Лукьянова) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лукьянов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович
Смерть
Неизвестно