Лукьянова Марфа 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова Марфа

Лукьянова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Родионович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Лукьянов Степан Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Лукьянова) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Евтей Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лукьянов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Родионович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.