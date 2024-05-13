Лукьянов Иван Родионович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Иван Родионович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Лукьянов Родион Исаевич

Мать: Лукьянова Анна Трофимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Лукьянов Степан Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Лукьянова) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Евтей Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лукьянов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1857
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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