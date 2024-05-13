Лукьянов Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Лукьянов Родион Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Лукьянова) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лукьянов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Смерть
1857